Не рискуют идти в наступление по суше: россияне атакуют ВСУ на Юге из Ка-52 и Су-35
Армия РФ применяет тактику авиационных ударов на Юге Украины, потому что не рискует идти в наступление по суше.
На протяжении 4 июля россияне били парами вертолетов Ка-52 со стороны Ольгиного и Архангельского Херсонской области.
Четыре удара пришлись по Ивановке, Кошевому, два – по Заречному. Обошлось без потерь.
Тяжелой артиллерией оккупанты обстреляли Великую Костромку. Поэтому социальная инфраструктура населенного пункта все больше терпит разрушения.
Под обстрел село в Днепропетровской области попало и 5 июля. Согласно данным руководителя областной военной администрации Валентина Резниченко, попали россияне в одну из улиц.
На обстрел накануне украинские защитники ответили, нанеся удар парой штурмовиков по скоплению врага в районе Давидового Брода в Херсонской области.
– За это наши самолеты были атакованы двумя крылатыми ракетами типа “воздух-воздух” из российского истребителя Су-35, – отмечают в Оперативном командовании Юг.
Чтобы уничтожить вражеские запасы, украинские военные ударили ракетами по скоплению россиян в районе Дарьевки Херсонской области.
В настоящее время российские военные открывают огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения, пытаются провести ротацию личного состава и обеспечить снабжение боезапасом.
Так, по данным ОК Юг, из временно оккупированного Крыма на железнодорожную станцию Каланчак прибыли 17 вагонов с боеприпасами.
Для усиления живой силы прибыло подкрепление из Хабаровского края.
– Но оккупанты слишком деморализованы и ищут возможности для нанесения легких ранений, чтобы выйти из состава действующего подразделения и вернуться в РФ, – отмечают в Оперативном командовании Юг.
В течение суток ракетно-артиллерийские подразделения во время выполнения огневых задач на Юге Украины обезвредили:
- 30 российских военных,
- танк Т-62,
- реактивную систему залпового огня Ураган,
- гаубицу Мста-Б,
- восемь единиц автомобильной техники,
- два склада боеприпасов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 132-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ОК Юг