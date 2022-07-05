Июль, 05 в 9:42

Армия РФ применяет тактику авиационных ударов на Юге Украины, потому что не рискует идти в наступление по суше.

На протяжении 4 июля россияне били парами вертолетов Ка-52 со стороны Ольгиного и Архангельского Херсонской области.

Четыре удара пришлись по Ивановке, Кошевому, два – по Заречному. Обошлось без потерь.

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Тяжелой артиллерией оккупанты обстреляли Великую Костромку. Поэтому социальная инфраструктура населенного пункта все больше терпит разрушения.

Под обстрел село в Днепропетровской области попало и 5 июля. Согласно данным руководителя областной военной администрации Валентина Резниченко, попали россияне в одну из улиц.

На обстрел накануне украинские защитники ответили, нанеся удар парой штурмовиков по скоплению врага в районе Давидового Брода в Херсонской области.

– За это наши самолеты были атакованы двумя крылатыми ракетами типа “воздух-воздух” из российского истребителя Су-35, – отмечают в Оперативном командовании Юг.

Чтобы уничтожить вражеские запасы, украинские военные ударили ракетами по скоплению россиян в районе Дарьевки Херсонской области.

В настоящее время российские военные открывают огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения, пытаются провести ротацию личного состава и обеспечить снабжение боезапасом.

Так, по данным ОК Юг, из временно оккупированного Крыма на железнодорожную станцию ​​Каланчак прибыли 17 вагонов с боеприпасами.

Для усиления живой силы прибыло подкрепление из Хабаровского края.

– Но оккупанты слишком деморализованы и ищут возможности для нанесения легких ранений, чтобы выйти из состава действующего подразделения и вернуться в РФ, – отмечают в Оперативном командовании Юг.

В течение суток ракетно-артиллерийские подразделения во время выполнения огневых задач на Юге Украины обезвредили:

30 российских военных,

танк Т-62,

реактивную систему залпового огня Ураган,

гаубицу Мста-Б,

восемь единиц автомобильной техники,

два склада боеприпасов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 132-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг