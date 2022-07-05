Не ризикують іти в наступ суходолом: росіяни атакують ЗСУ на Півдні із Ка-52 та Су-35

Липень, 05 в 9:42

Армія РФ застосовує тактику авіаційних ударів на Півдні України, тому що не ризикує йти в наступ суходолом.

Упродовж 4 липня росіяни били парами гелікоптерів Ка-52 із боку Ольгиного та Архангельського, що на Херсонщині.

Чотири удари прийшлися по Іванівці, Кошовому, два – по Зарічному. Минулося без втрат.

Зараз дивляться

Важкою артилерією окупанти обстріляли Велику Костромку. Через це соціальна інфраструктура населеного пункту дедалі більше зазнає руйнувань.

Під обстріл село на Дніпропетровщині потрапило й 5 липня. За даними керівника обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, поцілили росіяни в одну з вулиць.

На обстріл напередодні українські захисники відповіли, завдавши удару парою штурмовиків по скупченню ворога в районі Давидового Броду в Херсонській області.

– За це наші літаки були атаковані двома крилатими ракетами типу “повітря-повітря” із російського винищувача Су-35, – зазначають в Оперативному командуванні Південь.

Щоб знищити ворожі запаси, українські військові вдарили ракетами по скупченню росіян в районі Дар’ївки Херсонської області.

Нині російські військові відкривають вогонь із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії уздовж лінії зіткнення, намагаються провести ротацію особового складу та забезпечити постачання боєзапасу.

Так, за даними ОК Південь, із тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію Каланчак прибуло 17 вагонів із боєприпасами.

Для посилення живої сили прибуло підкріплення з Хабаровського краю.

– Але окупанти надто деморалізовані та шукають можливості для завдання легких поранень, щоб вийти зі складу діючого підрозділу та повернутися до РФ, – наголошують в Оперативному командуванні Південь.

Загалом упродовж доби ракетно-артилерійські підрозділи під час виконання вогневих завдань на Півдні України знешкодили:

30 російських військових,

танк Т-62,

реактивну систему залпового вогню Ураган,

гаубицю Мста-Б,

вісім одиниць автомобільної техніки,

два склади боєприпасів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 132-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь