Июль, 05 в 12:33

5 июля в 02.00 российские военные нанесли ракетный удар по одному из учебных заведений Салтовского района Харькова. Здание частично разрушено.

— От ракеты россияне оставили воронку на территории. Никакой военной инфраструктуры. К счастью, на территории был один охранник, пострадавших нет, – написал в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Кроме того, за прошедшие сутки враг из артиллерии и РСЗО обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов. Повреждены частные дома, во время ликвидации спасателями последствий ударов РФ произошло возгорание.

В результате обстрелов 4 июля в Кутузовке Харьковского района ранена 81-летняя женщина.

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По данным Генштаба, на линии столкновения ведутся ожесточенные бои. На Харьковском направлении враг сосредоточен на сдерживании наших военных.

В районе Изюма оккупанты обстреливали наши позиции и пытались вести наступление в направлении с. Долина. В то же время ВСУ успешно отбили попытки штурма и заставили захватчиков отступить с потерями.

Ракеты оставили воронку: в Харькове враг нанес удар по учебному заведению / 3 фотографии

Источник: Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов