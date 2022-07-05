Липень, 05 в 12:33

5 липня о 02.00 російські військові завдали ракетного удару по одному з навчальних закладів Салтівського району Харкова. Будівля зазнала часткового руйнування.

– Від ракети росіяни залишили вирву на території. Жодної військової інфраструктури. На щастя, на території був один охоронець, постраждалих немає, – написав у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Крім того, протягом минулої доби ворог із артилерії та РСЗВ обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів. Пошкоджені приватні будинки.

Внаслідок обстрілів 4 липня в Кутузівці Харківського району поранена 81-річна жінка.

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За даними Генштабу, на лінії зіткнення ведуться запеклі бої. На Харківському напрямку ворог зосереджений на стримуванні наших військових.

В районі Ізюма окупанти обстрілювали наші позиції та намагалися вести наступ в напрямку с. Долина. Натомість ЗСУ успішно відбили спроби штурму та змусили загарбників відступити з втратами.

Ракети залишили вирву: у Харкові ворог завдав удару по навчальному закладу / 3 фотографии

Джерело: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов