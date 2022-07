Лидеры РФ готовятся к мобилизации на оккупированных территориях и пытаются закрепиться в Северодонецке и Лисичанске — ISW

4 июля российские войска приняли меры по закреплению контроля над захваченными Северодонецком и Лисичанском и, вероятно, попытаются установить административный оккупационный контроль над этими территориями.

Генштаб Украины сообщал, что оккупанты укрепляют свои позиции в районе Лисичанска и Белогоровки. Мэр Северодонецка Александр Стрюк также отметил, что российские войска хотят установить административное присутствие в Северодонецке и создали комендатуру вместо местного самоуправления.

Также российские лидеры могут готовиться к мобилизации граждан Украины на оккупированных территориях.

Кроме того, 4 июля российские войска продолжали наступательные действия восточнее Бахмута для подготовки к последующим боевым действиям в направлении Бахмута и Северска.

Российские силы провели ограниченные наземные атаки к юго-западу от Донецка, чтобы улучшить свое тактическое положение в районе Донецк-Авдеевка.

Оккупанты продолжали наступательные операции к северо-западу от Славянска вблизи границы Харьковской и Донецкой областей и 4 июля добились постепенных успехов.

4 июля российские силы сосредоточили свои усилия на восстановлении утраченных позиций на северо-востоке Херсонской области.

#Putin celebrated the #Russian seizure of #Lysychansk and the #Luhansk Oblast border and appeared to direct the Russian military to conduct an operational pause.

