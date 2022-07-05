РФ доправила на аэродром в Саках очередную партию ракет

Июль, 05 в 13:28

5 июля на территорию военного аэродрома на временно оккупированном Крымском полуострове прибыла очередная партия ракет.

Об этом сообщил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире национального телемарафона.

— Сегодня утром на территорию военного аэродрома вблизи города Саки прибыл очередной самолет военно-транспортной авиации вооруженных сил РФ, который привез, мне кажется, очередные ракеты, — сказал он.

Эксперт отметил, что не исключает, что эти ракеты уже находятся на подвесах самолетов, и снова будет проходить боевая работа российской авиации.

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Сегодня также сообщалось, что в Севастополе в Карантинной бухте стоят четыре ракетных катера Черноморского флота РФ проекта 1241 Молния-1 без бортовых номеров, принадлежащих 295 Сулинскому дивизиону.

После полномасштабного вторжения в Россию бортовые номера всех российских кораблей закрасили для усложнения идентификации. Три из них – Р-60 (бортовой номер 955), Набережные Челны (953) и Ивановец (954) – находятся в строю, Шуя (962) – официально в отстое.