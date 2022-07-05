В бухте оккупированного Севастополя замечены ракетные катера РФ проекта 1241 Молния-1

Июль, 05 в 11:37

В Севастополе в Карантинной бухте сейчас находятся четыре ракетных катера Черноморского флота РФ проекта 1241 Молния-1 без бортовых номеров, принадлежащих 295 Сулинскому дивизиону. После полномасштабного вторжения России бортовые номера всех российских кораблей закрасили для усложнения идентификации.

Три из них – Р-60 (бортовой номер 955), Набережные Челны (953) и Ивановец (954) – находятся в строю, Шуя (962) – официально в отстое.

В середине июня один из этих катеров был на ремонте на 13 судоремонтном заводе Черноморского флота, который находится в Килен-бухте.

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Ракетные катера проекта 1241 Молния (по классификации НАТО – Tarantul-class corvettes) – серия советских и российских ракетных катеров, строившихся в 1979-1996 годах. Те катера, которые входят в состав Черноморского флота РФ, построены в 1981-1989 годах.

Они предназначены для уничтожения боевых кораблей, транспорта и десантных средств противника, усиления ПВО групп кораблей и т. п.

Катера оснащены крылатыми противокорабельными ракеты П-15 Термит, П-270 Москит, а также зенитным ракетно-артиллерийским комплексом Палаш.