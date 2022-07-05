РФ доправила на аеродром у Саках чергову партію ракет

Липень, 05 в 13:28

Сьогодні, 5 липня, на територію військового аеродрому на тимчасово окупованому Кримському півострові прибула чергова партія ракет.

Про це повідомив військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі національного телемарафону.

— Сьогодні зранку на територію військового аеродрому поблизу міста Саки прибув черговий літак військово-транспортної авіації збройних сил РФ, який привіз, здається мені, чергові ракети, – сказав він.

Експерт зазначив, що не виключає, що ці ракети вже лежать на підвісах літаків, і знову буде відбуватися бойова робота російської авіації.

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Сьогодні також повідомлялося, що у Севастополі у Карантинній бухті стоять чотири ракетні катери Чорноморського флоту РФ проєкту 1241 Молния-1 без бортових номерів, що належать 295 Сулінському дивізіону.

Після повномасштабного вторгнення Росії бортові номери всіх російських кораблів зафарбували для ускладнення ідентифікації. Три з них – Р-60 (бортовий номер 955), Набережные Челны (953) та Ивановец (954) – перебувають у строю, Шуя (962) – офіційно у відстої.