РФ пытается установить контроль над Луганской областью в админграницах – Генштаб ВСУ
5 июля армия РФ прилагает все усилия, чтобы установить контроль над территорией Луганской области в пределах административных границ.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, враг пытается восстановить транспортную инфраструктуру в тыловых районах.
В течение суток россияне обстреливали из ствольной артиллерии районы Белогоровки и Верхнекаменского на Краматорском направлении и нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Славянска и Звановки.
Продолжаются боевые действия в направлении Новолуганского на Бахмутском направлении, куда враг идет штурмом.
Под огнем ствольной артиллерии 4 июля находились районы населенных пунктов Кодема, Новолуганское, Покровское, Берестово, Спорное, Ивано-Дарьевка.
Ракетно-авиационные удары военные РФ нанесли неподалеку от Соледара, Спорного, Покровского и Шумов.
В направлении Спорного, в частности, при поддержке артиллерии и авиации агрессору удалось возобновить штурмовые действия.
Сейчас оккупанты имеют там частичный успех, однако боевые действия продолжаются.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 132-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Сергей Гайдай