Июль, 05 в 7:39

5 июля армия РФ прилагает все усилия, чтобы установить контроль над территорией Луганской области в пределах административных границ.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, враг пытается восстановить транспортную инфраструктуру в тыловых районах.

В течение суток россияне обстреливали из ствольной артиллерии районы Белогоровки и Верхнекаменского на Краматорском направлении и нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Славянска и Звановки.

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Продолжаются боевые действия в направлении Новолуганского на Бахмутском направлении, куда враг идет штурмом.

Под огнем ствольной артиллерии 4 июля находились районы населенных пунктов Кодема, Новолуганское, Покровское, Берестово, Спорное, Ивано-Дарьевка.

Ракетно-авиационные удары военные РФ нанесли неподалеку от Соледара, Спорного, Покровского и Шумов.

В направлении Спорного, в частности, при поддержке артиллерии и авиации агрессору удалось возобновить штурмовые действия.

Сейчас оккупанты имеют там частичный успех, однако боевые действия продолжаются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 132-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Сергей Гайдай