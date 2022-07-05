РФ намагається встановити контроль над Луганщиною в адмінкордонах – Генштаб ЗСУ

Липень, 05 в 7:39

5 липня армія РФ докладає всіх зусиль, щоб встановити контроль над територією Луганської області в межах адміністративних кордонів.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, нині ворог намагається відновити транспортну інфраструктуру в тилових районах.

Упродовж доби росіяни обстрілювали із ствольної артилерії райони Білогорівки та Верхньокам’янського на Краматорському напрямку та завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Слов’янська та Званівки.

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Тривають бойові дії в напрямку Новолуганського на Бахмутському напрямку, куди ворог іде штурмом.

Під вогнем ствольної артилерії упродовж 4 липня перебували райони населених пунктів Кодема, Новолуганське, Покровське, Берестове, Спірне, Івано-Дар’ївка.

Ракетно-авіаційних ударів військові РФ завдали неподалік Соледара, Спірного, Покровського та Шумів.

У напрямку Спірного, зокрема, за підтримки артилерії та авіації агресорові вдалося відновити штурмові дії.

Наразі окупанти мають там частковий успіх, однак бойові дії тривають.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 132-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Сергій Гайдай