Июль, 05 в 8:01

Около 04.00 5 июля российские военные обстреляли Шосткинскую общину Сумской области.

Факт вражеской атаки подтвердил глава общины Николай Нога.

По его словам, по Шостке 5 июля россияне попали двумя ракетами.

Сейчас смотрят

В результате там вспыхнул пожар, который уже локализовали спасатели.

Сейчас на месте работает комиссия, которая должна установить нанесенный обстрелом ущерб.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 132-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Николай Нога

Фото: Воздушное командование Восток