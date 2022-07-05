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Факты / Украина

Россияне ударили двумя ракетами по Шостке

Татьяна Забожко, редактор ленты
Ракета

Около 04.00 5 июля российские военные обстреляли Шосткинскую общину Сумской области.

Факт вражеской атаки подтвердил глава общины Николай Нога.

По его словам, по Шостке 5 июля россияне попали двумя ракетами.

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В результате там вспыхнул пожар, который уже локализовали спасатели.

Сейчас на месте работает комиссия, которая должна установить нанесенный обстрелом ущерб.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 132-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Николай Нога

Фото: Воздушное командование Восток

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