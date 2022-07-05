Россияне ударили двумя ракетами по Шостке
Около 04.00 5 июля российские военные обстреляли Шосткинскую общину Сумской области.
Факт вражеской атаки подтвердил глава общины Николай Нога.
По его словам, по Шостке 5 июля россияне попали двумя ракетами.
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В результате там вспыхнул пожар, который уже локализовали спасатели.
Сейчас на месте работает комиссия, которая должна установить нанесенный обстрелом ущерб.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 132-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Николай Нога