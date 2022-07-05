Росіяни вдарили двома ракетами по Шостці

Липень, 05 в 8:01

Близько 04.00 5 липня російські військові обстріляли Шосткинську громаду Сумської області.

Факт ворожої атаки підтвердив очільник громади Микола Нога.

За його словами, по Шостці 5 липня росіяни поцілили двома ракетами.

Зараз дивляться

Унаслідок цього там спалахнула пожежа, яку вже локалізували рятувальники.

Нині на місці працює комісія, яка має встановити завдані обстрілом збитки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 132-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Микола Нога

Фото: Повітряне командування Схід