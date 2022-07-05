Росіяни вдарили двома ракетами по Шостці
Близько 04.00 5 липня російські військові обстріляли Шосткинську громаду Сумської області.
Факт ворожої атаки підтвердив очільник громади Микола Нога.
За його словами, по Шостці 5 липня росіяни поцілили двома ракетами.
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Унаслідок цього там спалахнула пожежа, яку вже локалізували рятувальники.
Нині на місці працює комісія, яка має встановити завдані обстрілом збитки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 132-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Микола Нога