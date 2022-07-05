Июль, 05 в 10:57

5 июля Россия сосредоточила в северо-западной части Черного моря три надводных и два подводных носителя ракет типа Калибр.

Как отметили 5 июля в Оперативном командовании Юг, сейчас у РФ готовы к применению более 30 ракет.

Кроме того, добавляют в ОК Юг, Россия активизирует авиацию, поскольку ее беспокоит установление Украиной контроля над островом Змеиный.

Сейчас смотрят

– Следовательно, угроза ракетных ударов по Одессе, Одесской и Николаевской областях, в том числе и с неба – достаточно существенная и вероятная, – предупреждают в Оперативном командовании Юг.

Факт постоянного и очень высокого уровня угрозы для южных областей подтверждают и в Одесской областной военной администрации.

– Хотя ночь 5 июля в Одессе прошла без прилетов и обстрелов, ракетная угроза – достаточно высока. В частности, увеличилась группировка флота РФ в Черном море. Есть угроза из временно оккупированного Крыма и от российских самолетов стратегической авиации, – отмечает спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук.

Определенный перерыв в применении Россией самолетов стратегической авиации Сергей Братчук объясняет тем, что РФ производит необходимое техническое обслуживание своих самолетов после вылетов.

– Поэтому мы понимаем, что приближается время, когда снова эти “смертоносные птички” будут пытаться залететь в наше воздушное пространство, – отмечает спикер оперативного штаба Одесской ОВА.

Тщательно отслеживают в областной военной администрации и ситуацию на границе с непризнанным Приднестровьем – временно оккупированной территорией Молдовы.

Напомним, что о дополнительном усилении корабельной группировки РФ подводной лодкой в ​​ОК Юг сообщали в сводке от 4 июля.

В тот же день Украина установила на острове Змеиный государственный флаг, вернув территорию под свою юрисдикцию.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 132-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг

Фото: Минобороны РФ