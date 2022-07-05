Беспокоит потеря Змеиного: РФ увеличивает количество кораблей и активизирует авиацию
5 июля Россия сосредоточила в северо-западной части Черного моря три надводных и два подводных носителя ракет типа Калибр.
Как отметили 5 июля в Оперативном командовании Юг, сейчас у РФ готовы к применению более 30 ракет.
Кроме того, добавляют в ОК Юг, Россия активизирует авиацию, поскольку ее беспокоит установление Украиной контроля над островом Змеиный.
– Следовательно, угроза ракетных ударов по Одессе, Одесской и Николаевской областях, в том числе и с неба – достаточно существенная и вероятная, – предупреждают в Оперативном командовании Юг.
Факт постоянного и очень высокого уровня угрозы для южных областей подтверждают и в Одесской областной военной администрации.
– Хотя ночь 5 июля в Одессе прошла без прилетов и обстрелов, ракетная угроза – достаточно высока. В частности, увеличилась группировка флота РФ в Черном море. Есть угроза из временно оккупированного Крыма и от российских самолетов стратегической авиации, – отмечает спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук.
Определенный перерыв в применении Россией самолетов стратегической авиации Сергей Братчук объясняет тем, что РФ производит необходимое техническое обслуживание своих самолетов после вылетов.
– Поэтому мы понимаем, что приближается время, когда снова эти “смертоносные птички” будут пытаться залететь в наше воздушное пространство, – отмечает спикер оперативного штаба Одесской ОВА.
Тщательно отслеживают в областной военной администрации и ситуацию на границе с непризнанным Приднестровьем – временно оккупированной территорией Молдовы.
Напомним, что о дополнительном усилении корабельной группировки РФ подводной лодкой в ОК Юг сообщали в сводке от 4 июля.
В тот же день Украина установила на острове Змеиный государственный флаг, вернув территорию под свою юрисдикцию.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 132-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: ОК Юг
Фото: Минобороны РФ