У бухті окупованого Севастополя помічено ракетні катери РФ проєкту 1241 Молния-1

Липень, 05 в 11:37

У Севастополі у Карантинній бухті зараз стоять чотири ракетні катери Чорноморського флоту РФ проєкту 1241 Молния-1 без бортових номерів, що належать 295 Сулінському дивізіону. Після повномасштабного вторгнення Росії бортові номери всіх російських кораблів зафарбували для ускладнення ідентифікації.

Три з них – Р-60 (бортовий номер 955), Набережные Челны (953) та Ивановец (954) – перебувають у строю, Шуя (962) – офіційно у відстої.

В середині червня один із цих катерів був на ремонті на 13 судноремонтному заводі Чорноморського флоту, розташованому у Кілен-бухті.

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Ракетні катери проєкту 1241 Молния (за класифікацією НАТО – Tarantul-class corvettes) – серія радянських і російських ракетних катерів, що будувалися у 1979-1996 роках. Ті катери, які входять до складу Чорноморського флоту РФ, побудовані у 1981-1989 роках.

Вони призначені для знищення бойових кораблів, транспорту та десантних засобів противника, посилення ППО груп кораблів тощо.

Катери оснащені крилатими протикорабельними ракетами П-15 Терміт, П-270 Москіт, а також зенітним ракетно-артилерійським комплексом Палаш.