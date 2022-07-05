В центре Донецка с самого утра раздаются взрывы – СМИ

Июль, 05 в 12:50

Сообщается о взрывах в оккупированном Донецке. В СМИ появилось видео утреннего города, на котором густой столб черного дыма поднимается в воздух. Также слышно залпы выстрелов.

— Сообщается, что дым поднимается над парком Щербакова в самом центре города. С самого утра в сети пишут о взрывах в Донецке, — пишут СМИ.

Официальной информации об обстрелах Донецка пока не было.

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Военный преступник Гиркин пишет, что в Донецке в районе завода Топаз ВСУ накрыли артиллерией склад с боеприпасами.

Напомним, что 4 июля на территории временно оккупированного Донецка горели объекты железнодорожной инфраструктуры. Очевидцы сообщали, что в небе поднялся густой и черный дым.

По неподтвержденным данным, горела очередная тыловая база российских войск, по которой ударили из ракетной артиллерийской системы HIMARS.

Источник: УНИАН

Фото: Depositphotos