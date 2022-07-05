У центрі Донецька з самого ранку лунають вибухи – ЗМІ

Липень, 05 в 12:50

Повідомляється про вибухи в окупованому Донецьку. У ЗМІ з’явилося відео ранкового міста, на якому густий стовп чорного диму піднімається у повітря. Також чути залпи пострілів.

– Повідомляється, що дим піднімається над парком Щербакова у самому центрі міста. З самого ранку у мережі пишуть про вибухи у Донецьку, – пишуть ЗМІ.

Офіційної інформації про обстріл Донецька поки що не було.

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Військовий злочинець Гіркін пише, що у Донецьку в районі заводу Топаз ЗСУ накрили артилерією склад із боєприпасами.

Нагадаємо, що 4 липня на території тимчасово окупованого Донецька горіли об’єкти залізничної інфраструктури. Очевидці повідомляли, що у небі піднявся густий і чорний дим.

За непідтвердженими даними, палала чергова тилова база російських військ, по якій вдарили з ракетної артилерійської системи HIMARS.

Джерело: УНІАН

Фото: Depositphotos