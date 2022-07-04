Июль, 04 в 19:12

На территории временно оккупированного Донецка горят объекты железнодорожной инфраструктуры. Очевидцы сообщают, что в небе поднялся густой и черный дым.

По неподтвержденным данным, горит очередная тыловая база российских войск, по которой ударили из ракетной артиллерийской системы HIMARS.

Сейчас смотрят

По данным Офиса генерального прокурора, недавно оккупационные войска РФ нанесли сокрушительные атаки по городам Донецкой области. Под огонь российской армии попал Северск, Соледар, села Зайцево, Хромово, Малиновка, Тарасовка, а также пгт Пивничное и Алексеево-Дружковка.