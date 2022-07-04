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Факты / Происшествия

Небо в черном дыме: в Донецке горят железнодорожные объекты

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
Небо в черном дыме: в Донецке горят железнодорожные объекты
Фото: Факты ICTV

На территории временно оккупированного Донецка горят объекты железнодорожной инфраструктуры. Очевидцы сообщают, что в небе поднялся густой и черный дым.

По неподтвержденным данным, горит очередная тыловая база российских войск, по которой ударили из ракетной артиллерийской системы HIMARS.

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По данным Офиса генерального прокурора, недавно оккупационные войска РФ нанесли сокрушительные атаки по городам Донецкой области. Под огонь российской армии попал Северск, Соледар, села Зайцево, Хромово, Малиновка, Тарасовка, а также пгт Пивничное и Алексеево-Дружковка.

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