Июль, 06 в 18:54

Российское Министерство иностранных дел имеет “диссоциативное расстройство”, поскольку обвиняет западных дипломатов в том, что они нарушают дипломатическую этику, хотя еще недавно сами предпринимали аналогичные действия.

Об этом на своей Facebook-странице написал представитель МИД Украины Олег Николенко.

Он отреагировал на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, обвинившего Францию ​​в нарушении дипломатической этики из-за опубликованной части разговора президента Франции Эммануэля Макрона с российским президентом Владимиром Путиным.

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– Лавров вспомнил о дипломатической этике, комментируя обнародование содержания разговора лидера Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина накануне полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Но при этом он забыл вспомнить, как его ведомство в ноябре 2021 обнародовало конфиденциальную переписку министров иностранных дел Германии и Франции в контексте деятельности Нормандского формата. Как вы понимаете, разрешения на это они не давали, – написал он.

Олег Николенко отметил, что в российском МИДе “говорят одно, а делают другое”.

— Вот и получается этакое диссоциативное расстройство в российской дипломатии, — написал он.

Речь идет о разговоре Путина с Макроном, который состоялся 20 февраля. Во время телефонного звонка Макрон указывает российскому президенту, что у его юристов, вероятно, нет достаточных компетенций, поскольку те не могут имплементировать пункты из Минских договоренностей.

Фильм об Эммануэле Макроне, в котором и появился фрагмент переговоров между президентами России и Франции, называется “Президент, Европа и война”. В целом фильм рассказывает о действующем президенте Франции и современной внешней политике Елисейского дворца.

Ситуация, про которую Лаврову напомнил Николенко, произошла 17 ноября прошлого года, когда МИД РФ опубликовал конфиденциальную дипломатическую переписку Сергея Лаврова с бывшими главами МИД Франции и Германии.

Источник: Oleg Nikolenko