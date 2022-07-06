Липень, 06 в 18:54

Російське Міністерство закордонних справ має “дисоціативний розлад”, оскільки звинувачує західних дипломатів у тому, що вони порушують дипломатичну етику, хоча ще нещодавно самі вдавались до аналогічних дій.

Про це на своїй Facebook-сторінці написав речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він відреагував на заяву очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, який звинуватив Францію в порушенні дипломатичної етики через опубліковану частину розмови президента Франції Еммануеля Макрона з російським президентом Володимиром Путіним.

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– Лавров згадав про дипломатичну етику, коментуючи оприлюднення змісту розмови лідера Франції Еммануеля Макрона та президента Росії Володимира Путіна напередодні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Але він забув згадати, як його відомство в листопаді 2021 року оприлюднило конфіденційне листування міністрів закордонних справ Німеччини та Франції в контексті діяльності Нормандського формату. Як ви розумієте, дозвіл на це вони не давали, – написав він.

Олег Ніколенко зазначив, що у російському МЗС “кажуть одне, а роблять інше.”

– Ось і виходить такий собі дисоціативний розлад в російській дипломатії, – написав він.

Йдеться про розмову Путіна з Макроном, яка відбулась 20 лютого. Під час телефонного дзвінка Макрон вказує російському президенту, що його юристи, певно, не мають достатніх компетенцій, оскільки не можуть імплементувати пункти з Мінських домовленостей.

Фільм про Еммануеля Макрона, в якому і з’явився фрагмент переговорів між президентами Росії та Франції, має назву “Президент, Європа та війна”. В цілому стрічка розповідає про чинного президента Франції та сучасну зовнішню політику Єлисейського палацу.

Ситуація, про яку Лаврову нагадав Ніколенко, відбулася 17 листопада минулого року, коли МЗС РФ опублікувало конфіденційне дипломатичне листування Сергія Лаврова з колишніми главами МЗС Франції та Німеччини.

Джерело: Oleg Nikolenko