Мариуполь погружается в 90-е: Андрющенко рассказал о ситуации в городе

Июль, 06 в 17:35

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что город в результате временной оккупации Россией погружается в 90-е с процветающими кумовством, рэкетом и взяточничеством.

– Кто наживается на “восстановлении” Мариуполя – не вопрос, а ответ. Мариуполь постепенно погружается в 90-е по всем признакам. Кумовство, взяточничество, рэкет. Все направлено на собственное обогащение, – пишет Андрющенко на своем канале в Telegram.

Он рассказал, что стихийная уличная торговля теперь наблюдается только в согласованных с оккупантами местах, так как сформированы комиссии из числа псевдополиции, налоговой и администрации, которые должны штрафовать и наказывать.

– В реальности, ты просто должен дать взятку либо в райадминистрации, либо в городской администрации. Идешь к заместителю псевдомэра Бодягина или его “решал” типа Фтица или Сергея Косенко – и можешь за разумную системную плату торговать где угодно и как угодно, – пояснил он.

Такая же схема, по данным советника мэра, с контролем цен на продукты: будто бы и нельзя торговать дорого, но (читай выше) можно, а потому в цене на мясо разница от 50 грн за килограмм.

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– Дизельное топливо. Ну тут уже связка Иващенко – МЧС России – местные гауляйтеры Мариупольского района, и дизтопливо по низким ценам рекой идет местным фермерам, – сообщил советник.

По его данным, россияне действительно ввезли много строительных материалов для “безвозмездной выдачи населению”.

– Но где наши коллаборанты, а где бесплатная выдача? Поэтому в Мариуполе открывают пункты продаж строительных материалов, которые покупают люди на деньги от продажи собственного имущества в ломбардах, отдающих часть прибыли в городскую администрацию, – заявил Андрющенко.

Эти пункты продажи украденных стройматериалов ведут снова в городскую администрацию оккупантов, не без МЧС РФ, банкирующей/прикрывающей официальным списанием на ремонты этих материалов.

Советник мэра Мариуполя утверждает, что “дружественная спайка коллаборантов и мстителей набирает обороты”, особенно учитывая, что контракты в МЧС России только до октября, так что обе стороны спешат украсть все, что еще можно.