Маріуполь занурюється у 90-ті: Андрющенко розповів про ситуацію у місті

Липень, 06 в 17:35

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє, що місто внаслідок тимчасової окупації Росією занурюється у 90-ті з процвітаючим кумівством, рекетом та хабарництвом.

– Хто наживається на “відновленні” Маріуполя – не питання, а відповідь. Маріуполь поступово занурюється у 90-ті за всіма ознаками. Кумівство, хабарництво, рекет. Все спрямоване на власне збагачення, – пише Андрющенко на своєму каналі в Telegram.

Він розповів, що стихійна вулична торгівля тепер спостерігається лише у погоджених з окупантами місцях, оскільки сформовано комісії з числа псевдополіції, податкової та адміністрації, які мають штрафувати та карати.

– Насправді, ти просто маєш дати хабар або в райадміністрації, або в міській адміністрації. Ідеш до заступника псевдомера Бодягіна або його “рішал” на кшталт Фтица чи Сергія Косенка – і можеш за розумну системну плату торгувати будь-де і як завгодно, – пояснив він.

Така сама схема, за даними радника мера, з контролем цін на продукти: нібито й не можна торгувати дорого, але (читай вище) можна, а тому в ціні на м’ясо різниця від 50 грн за кілограм.

Зараз дивляться

– Дизельне паливо. Ну тут уже зв’язка Іващенко – МНС Росії – місцеві гауляйтери Маріупольського району, і дизпаливо за низькими цінами річкою йде місцевим фермерам, – повідомив радник.

За його даними, росіяни справді ввезли багато будівельних матеріалів для “безоплатної видачі населенню”.

– Але де наші колаборанти, а де безплатна видача? Тому в Маріуполі відкривають пункти продажу будівельних матеріалів, які купують люди на гроші від продажу власного майна у ломбардах, які віддають частину прибутку до міської адміністрації, – заявив Андрющенко.

Ці пункти продажу вкрадених будівельних матеріалів ведуть знову до міської адміністрації окупантів, не без МНС РФ, що банкує/прикриває офіційним списанням на ремонти цих матеріалів.

Радник мера Маріуполя стверджує, що “дружня спайка колаборантів та месників набирає обертів”, особливо з огляду на те, що контракти в МНС Росії лише до жовтня, тож обидві сторони поспішають вкрасти все, що ще можна.