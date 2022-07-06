Июль, 06 в 12:06

В боях за Лисичанск погиб Иван Марчук с позывным Брест – командир батальона Волат белорусского полка имени Кастуся Калиновского.

– С первых дней войны он стоял на защите Украины от российской агрессии и был у истоков создания полка Калиновского. Мы знали его как мужественного, решительного и самоотверженного человека, готового на все ради каждого своего бойца. Брест обладал исключительным авторитетом среди солдат полка. Кроме того, он был верным сыном белорусской земли и верил в будущее свободной Беларуси, — сообщили в полку.

Известно, что 26 июня батальон Марчука Волат принимал участие в сдерживании танкового прорыва оккупантов в районе Лисичанска. Небольшая группа бойцов вступила в неравный бой с преобладавшими силами россиян.

Через несколько часов оккупантов отбросили, а по российской технике ударили из ручных противотанковых средств. Тогда только один защитник из батальона получил легкое ранение.

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Но во второй волне боя россияне бросили на небольшой отряд значительные силы, включая танки. Бойцы полка имени Кастуся Калиновского начали отступать, в какой-то момент связь с ними прервалась.

Кроме гибели Ивана Марчука, в ходе этой операции еще несколько бойцов полка пропали без вести. Сейчас их разыскивают.

Напомним, 17 мая на фронте погиб Павел Волат – командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского. Это произошло во время освобождения одного из украинских сел от российских оккупантов.

Фото: Полк имени Кастуся Калиновского

Источник: Полк имени Кастуся Калиновского