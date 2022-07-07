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Факты / Украина

Половина не вернулась: на Юге ДРГ попыталась зайти в тыл подразделений ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
Російські військові
Фото: Dreamstime

На Юге в районе Добрянки около десяти человек в составе диверсионно-разведывательной группы попытались пройти в тыл украинских подразделений.

Однако после того, как пять оккупантов были убиты, а один ранен, ДРГ пришлось отойти назад.

Спустя несколько часов российские военные силами около стрелкового взвода попытались пойти штурмом в направлении Миролюбовки, что вблизи той же Добрянки.

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Но, не преуспев, отступили.

Между тем украинские ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения атаковали опорный пункт, места сосредоточения и склады РФ в Николаевской и Херсонской областях.

Подтвержденные потери врага таковы:

  • 38 российских военных,
  • один танк Т-62,
  • два минометных комплекса 120-го калибра Сани,
  • две единицы бронированной техники,
  • четыре единицы автомобильной техники,
  • три склада боеприпасов в Николаевской области,
  • один склад горюче-смазочных материалов в Херсонской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 134-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг

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