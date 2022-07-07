Июль, 07 в 6:58

На Юге в районе Добрянки около десяти человек в составе диверсионно-разведывательной группы попытались пройти в тыл украинских подразделений.

Однако после того, как пять оккупантов были убиты, а один ранен, ДРГ пришлось отойти назад.

Спустя несколько часов российские военные силами около стрелкового взвода попытались пойти штурмом в направлении Миролюбовки, что вблизи той же Добрянки.

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Но, не преуспев, отступили.

Между тем украинские ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения атаковали опорный пункт, места сосредоточения и склады РФ в Николаевской и Херсонской областях.

Подтвержденные потери врага таковы:

38 российских военных,

один танк Т-62,

два минометных комплекса 120-го калибра Сани,

две единицы бронированной техники,

четыре единицы автомобильной техники,

три склада боеприпасов в Николаевской области,

один склад горюче-смазочных материалов в Херсонской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 134-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ОК Юг