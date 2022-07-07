Половина не вернулась: на Юге ДРГ попыталась зайти в тыл подразделений ВСУ
На Юге в районе Добрянки около десяти человек в составе диверсионно-разведывательной группы попытались пройти в тыл украинских подразделений.
Однако после того, как пять оккупантов были убиты, а один ранен, ДРГ пришлось отойти назад.
Спустя несколько часов российские военные силами около стрелкового взвода попытались пойти штурмом в направлении Миролюбовки, что вблизи той же Добрянки.
Но, не преуспев, отступили.
Между тем украинские ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения атаковали опорный пункт, места сосредоточения и склады РФ в Николаевской и Херсонской областях.
Подтвержденные потери врага таковы:
- 38 российских военных,
- один танк Т-62,
- два минометных комплекса 120-го калибра Сани,
- две единицы бронированной техники,
- четыре единицы автомобильной техники,
- три склада боеприпасов в Николаевской области,
- один склад горюче-смазочных материалов в Херсонской области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 134-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ОК Юг