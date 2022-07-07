Половина не повернулась: на Півдні ДРГ спробувала зайти в тил підрозділів ЗСУ
На Півдні в районі Добрянки близько десяти осіб у складі диверсійно-розвідувальної групи спробували пройти в тил українських підрозділів.
Однак після того, як п’ятьох окупантів було вбито, а одного поранено, ДРГ довелося відійти назад.
За кілька годин російські військові силами до стрілецького взводу спробували піти штурмом у напрямку Миролюбівки, що поблизу тієї ж Добрянки.
Та, не зазнавши успіху, відступили.
Тим часом українські ракетно-артилерійські та авіаційні підрозділи атакували опорний пункт, місця зосередження та склади РФ у Миколаївській та Херсонській областях.
Підтверджені втрати ворога такі:
- 38 російських військових,
- один танк Т-62,
- два мінометних комплекси 120-го калібру Сані,
- дві одиниці броньованої техніки,
- чотири одиниці автомобільної техніки,
- три склади боєприпасів у Миколаївській області,
- один склад пально-мастильних матеріалів у Херсонській області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 134-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: ОК Південь