Половина не повернулась: на Півдні ДРГ спробувала зайти в тил підрозділів ЗСУ

Липень, 07 в 6:58

На Півдні в районі Добрянки близько десяти осіб у складі диверсійно-розвідувальної групи спробували пройти в тил українських підрозділів.

Однак після того, як п’ятьох окупантів було вбито, а одного поранено, ДРГ довелося відійти назад.

За кілька годин російські військові силами до стрілецького взводу спробували піти штурмом у напрямку Миролюбівки, що поблизу тієї ж Добрянки.

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Та, не зазнавши успіху, відступили.

Тим часом українські ракетно-артилерійські та авіаційні підрозділи атакували опорний пункт, місця зосередження та склади РФ у Миколаївській та Херсонській областях.

Підтверджені втрати ворога такі:

38 російських військових,

один танк Т-62,

два мінометних комплекси 120-го калібру Сані,

дві одиниці броньованої техніки,

чотири одиниці автомобільної техніки,

три склади боєприпасів у Миколаївській області,

один склад пально-мастильних матеріалів у Херсонській області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 134-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ОК Південь