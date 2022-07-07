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Факти / Україна

Половина не повернулась: на Півдні ДРГ спробувала зайти в тил підрозділів ЗСУ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Російські військові
Фото: Dreamstime

На Півдні в районі Добрянки близько десяти осіб у складі диверсійно-розвідувальної групи спробували пройти в тил українських підрозділів.

Однак після того, як п’ятьох окупантів було вбито, а одного поранено, ДРГ довелося відійти назад.

За кілька годин російські військові силами до стрілецького взводу спробували піти штурмом у напрямку Миролюбівки, що поблизу тієї ж Добрянки.

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Та, не зазнавши успіху, відступили.

Тим часом українські ракетно-артилерійські та авіаційні підрозділи атакували опорний пункт, місця зосередження та склади РФ у Миколаївській та Херсонській областях.

Підтверджені втрати ворога такі:

  • 38 російських військових,
  • один танк Т-62,
  • два мінометних комплекси 120-го калібру Сані,
  • дві одиниці броньованої техніки,
  • чотири одиниці автомобільної техніки,
  • три склади боєприпасів у Миколаївській області,
  • один склад пально-мастильних матеріалів у Херсонській області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 134-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь

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