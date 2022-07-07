Пожар на нефтебазе в Донецке и взрывы в Харькове: что происходит на 134 сутки войны (онлайн)
Генштаб ВСУ отменил решение о выдаче разрешений на выезд военнообязанным гражданам Украины и отправит его на доработку.
В оккупированной Макеевке Донецкой области и Великом Бурлуке на Харьковщине нанесли удар по военному объекту российской армии.
В Донецке в Кировском районе горит нефтебаза. Всего под контролем Украины находится около 45% Донецкой области, сообщил глава ОВА Павел Кириленко.
Россия перегруппировывается на Донбассе, чтобы нанести удары на Славянском направлении. В то же время враг перекидывает силы на южном направлении, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
По его словам, основные направления остаются на Донбассе: главная ударная группировка оккупантов сосредоточена на Славянском направлении, со стороны Изюма и Лимана.
Болгария заблокировала финансовый перевод в посольство России почти $1 млн. Об этом сообщил болгарский министр финансов Асен Василев.
Он отметил, что финансирование российского посольства было заблокировано из-за санкций ЕС против РФ. Речь идет о блокировании банковского перевода на сумму около $890 тыс. в посольство РФ.
Китай и Индия купили у России энергоресурсов на $24 млрд за последние три месяца, сообщает Bloomberg.
Уничтоженные склады и инфраструктура российских войск за последние недели:
- 28 июня. Новая Каховка, Херсон. Удар по инфраструктуре армии РФ.
- 28 июня. Перевальск, Луганская область. Удар по составу БК.
- 1 июля. Ровеньки, Луганская область. Удар по ремонтно-механическому заводу.
- 1 июля. Ясиноватая, Донетчина. Удар по составу БК.
- 2 июля. Чернобаевка, Херсон. Удар по составу БК.
- 2 июля. Попасная, Луганская область. Удар по составу БК.
- 3 июля. Мелитополь, Запорожье. Удар по базе армии РФ в районе аэродрома.
- 4 июля. Снежное, Донетчина. Удар по составу БК.
- 4 июля. Ясиноватая, Донетчина. Удар по казарме.
- 4 июля. Донецк. Удар по составу БК в районе ж/д вокзала.
- 5 июля. Донецк. Удар по базе РФ на КамАЗ центр.
- 5 июля. Кадиевка (Стаханов), Луганская область. Удар по составу БК.
- 6 июля. Большой Бурлук, Харьковщина. Удар по составу БК.
- 6 июля. Макеевка, Донбасса. Удар по базе.
- 6 июля. Донецк. Удар по нефтебазе.
- 6 июля. Херсон. Взрыв на складе РФ.
Всего ударили по 16 российским объектам с базами, казармами, БК.
ВСУ уничтожили склад оккупантов в Большом Бурлуке Харьковской области и Макеевке Донецкой области.
Оккупанты ударили ракетами в Харьковский педагогический университет.