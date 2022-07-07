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Россия перегруппировывается на Донбассе, чтобы нанести удары на Славянском направлении. В то же время враг перекидывает силы на южном направлении, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, основные направления остаются на Донбассе: главная ударная группировка оккупантов сосредоточена на Славянском направлении, со стороны Изюма и Лимана.