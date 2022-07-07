Июль, 07 в 19:42

Бывший мэр Купянска и коллаборант Геннадий Мацегора, предавший Украину, был арестован россиянами и находится у них под стражей.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в комментарии ведущему Вадиму Карпьяку в рамках Национального телемарафона.

– Мацегора арестован оккупантами, находится под стражей, – рассказал он.

Олег Синегубов отметил, что российские оккупанты воспользовались ресурсами бывшего украинского мэра, а теперь он стал им не нужен.

Сейчас смотрят

– Мацегора перешел на сторону врага в первые же дни войны и всячески способствовал российским оккупантам в Купянске. Снабжал их транспортом, жильем, горючим и едой. И сейчас, очевидно, стал им уже не нужен, – сообщил Синегубов в своем Telegram-канале.

Кроме того, еще в феврале прокуратура Харьковской области сообщила коллаборанту Мацегоре о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в государственной измене.

— Как видим, предателей в любом случае не ждет ничего хорошего, ведь они не нужны и самим россиянам. Для оккупантов это уже стало системой. Сначала они используют предателей и их ресурс, а затем их убирают, — прокомментировал Синегубов арест коллаборанта российскими оккупантами.

Глава Харьковской ОВА добавил, что арест россиянами для Мацегоры станет, вероятно, более суровым наказанием.

Источник: Олег Синегубов

Фото: Купянский городской совет