Липень, 07 в 19:42

Колишній мер Куп’янська та колаборант Геннадій Мацегора, який зрадив Україну, був заарештований росіянами та зараз перебуває у них під вартою.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у коментарі ведучому Вадиму Карп’яку в рамках Національного телемарафону.

– Мацегора заарештований окупантами, перебуває під вартою, – розповів він.

Олег Синєгубов зазначив, що російські окупанти скористались ресурсами колишнього українського мера, а тепер він став їм непотрібен.

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– Мацегора перейшов на бік ворога в перші дні війни та усіляко сприяв російським окупантам у Куп’янську. Забезпечував їх транспортом, житлом, пальним та їжею. І зараз, вочевидь, став їм уже непотрібний, – повідомив Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

Крім того, ще у лютому прокуратура Харківської області повідомила колаборанту Мацегорі про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та у державній зраді.

– Як бачимо, на зрадників у будь-якому разі не чекає нічого хорошого, адже вони не потрібні й самим росіянам. Для окупантів це уже стало системою. Спочатку вони використовують зрадників та їхній ресурс, а згодом їх прибирають, – прокоментував Синєгубов арешт колаборанта російськими окупантами.

Очільник Харківської ОВА додав, що арешт росіянами для Мацегори стане, певно, ще більш суворим покаранням.

Джерело: Олег Синєгубов

Фото: Куп’янська міська рада