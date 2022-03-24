Купянск — это городок на Харьковщине в 5 км от российской границы, где проживает около 30 тыс. жителей. В Купянск вражеская техника зашла на 4-й день полномасштабного вторжения. Тамошний городской голова Геннадий Мацегора едва ли не единственный руководитель населенного пункта в Украине, официально согласившийся сотрудничать с оккупантами. А вот жители Купянска мириться с этим не стали, неоднократно выходили на проукраинские митинги, требовали от рашистов освободить город и отпустить из плена патриотов. О том, как живет город в условиях временной оккупации, читайте в материале Фактов ICTV.

Купянск говорит преимущественно на русском, чуть ли не в каждой семье есть родственники или друзья в Российской Федерации, а большое количество местных жителей, несмотря на то, что война России в Украине длилась уже восемь лет, не считали соседнюю страну врагом.

– Их беспокоили простые бытовые вопросы, и, казалось, безразлично, флаг какой страны висит над городским советом, – рассказал один из жителей городка.

Однако за последние несколько лет в Купянске возникло мощное проукраинское движение, местные жители боролись с незаконными вырубками лесов, добивались качественного питания в школах и детских садах, разоблачали коррупционеров, требовали власти отчитываться о бюджетных расходах. Люди устраивали пикеты, перекрывали дороги и требовали с ними считаться. Именно эти люди 1 марта 2022 года, когда оккупанты вошли в город, вышли на акцию “Купянск — это Украина”, чтобы указать оккупантам путь по курсу российского корабля.

Я принял решение участвовать в переговорах. Будет порядок в городе: глава Купянска сдал город оккупантам

На акцию протеста 1 марта 2022 года вышли сотни жителей Купянска, которые не хотели жить под оккупантами. Ведь за несколько дней до этого 27 февраля купянский городской голова Геннадий Мацегора опубликовал видеообращение, в котором заявил, что сдал город врагу.

Мацегоре Харьковской областной прокуратурой сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в государственной измене (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 УК Украины). Однако он продолжает находиться в оккупированном Купянске и сотрудничать с захватчиками. Несколько недель жизни под оккупантами показали, что никакого обещанного порядка не будет. На условиях анонимности публикуем информацию, предоставленную одним из жителей Купянска:

— Полиции нет, и если кто грабит, то человеку приходится надеяться на себя, и эти лоси никого не защищают, наоборот! На Купянск-Узловом и Ковшаровке ребята самоорганизовались, дежурят, а в Купянске человек пострелял людей в супермаркете, мародерство процветает. Вопреки тому, что Мацегора-изменник обещал порядок, его нет.

Мэр-предатель реализует польскую гуманитарку через свои магазины

— Садики и школы не работают. Цена бензина – 100 грн за литр, но купить нереально, только у перекупов. Обналичить деньги можно только отдав 15-20%. В магазинах пустые полки, если что-нибудь появляется – цены заоблачные… Сосиски по 315 грн за килограмм, куриное филе по 290 грн за кило! Наш мэр-предатель продает польскую гуманитарку через свои магазины. Или раздают на площади русскую гуманитарку, а потом видим такое же, появляющееся в магазинах. Ходят и гривны, и рубли, и доллары. Большой дефицит лекарств, инсулина, антибиотиков, люди платят любые деньги, продают б/у лекарства, — рассказывают местные жители.

Уже 11 марта 2022 года и сам Мацегора записал еще одно обращение, где рассказал, что в городе работает Ощадбанк, дистанционно – Пенсионный фонд, коммунальным предприятиям хватит горючего на три дня, медпрапаратов не хватает, продуктов не хватает.

“Работают” по спискам

Ко многим находившимся на митинге оккупанты приходили домой с обысками, вооруженные военные окружали двор, выламывали двери. Бывало, что домой к активистам приезжали на БТРах. Люди скрываются, некоторым чудом удалось вырваться из оккупированного города.

— Они ищут людей по какому-то списку, я сбежал и бегал сутки по лесам, — на условиях анонимности сообщил Фактам ICTV один из активистов.

Еще один из жителей Купянска рассказал, что до сих пор в плену находится Николай Маслий — местный депутат, ветеран АТО:

– В подвалах было 10 человек по состоянию на 6 марта, сколько сейчас – не знаю, не говорят, но отпускали некоторых. Люди проводили обыски в домах, забирали технику, машины, мародерствовали. С Колей связи нет до сих пор.

Николай Маслий

С ним работают, — оккупанты о плененном Николае Маслие, который с 1 марта не выходил не связь

На акцию “Купянск — это Украина” 1 марта вышли сотни горожан, впереди колонны шел Николай Маслий — депутат Купенского совета, ветеран АТО. Он не мог смириться с тем, что оккупант хочет захватить его родной город, на второй день полномасштабного вторжения России в Украину записал обращение к жителям Купянска:

Во время митинга Маслий под скандирование горожан “Купянск – это Украина!” поднял государственный флаг над Купянским городским советом. Потом люди направились к блокпостам оккупантов, путинские солдаты начали стрелять в воздух, люди продолжали скандировать лозунги, Николай Маслий шел впереди. Рашисты бросили светошумовую гранату и схватили украинского патриота. Больше его никто не видел.

– После митинга мы прошли на блокпост, где находились российские военные, они сначала стреляли в воздух, потом применили светошумовые гранаты, в этот момент Николай и пропал. После этого мы подходили к военным и интересовались, куда же девался Николай, на что был получен ответ: “С ним работают. Он жив, с ним работают”. Но сейчас они уже не признают, что он у них находится, проходят обыски у активистов, участвовавших в этом митинге, у его родственников, и всем своим видом они показывают, что они его ищут, — рассказал один из друзей Николая Маслия, мы не называем его имя ради безопасности.

Полиция открыла уголовное производство по статье Насильственное исчезновение, наказываемое лишением свободы на срок от трех до пяти лет. А родственники и друзья Николая Маслия переживают, что с 1 марта не слышали его голос. Сколько еще людей находятся в плену оккупантов, неизвестно.

Они могут открыть огонь по авто

Выехать из Купянска очень сложно — в Купянске взорваны мосты, остался только один, оттуда можно выехать в Донецкую область, потом на Днепр, рассказывают местные. Но бензина не купить, военные РФ по какой-либо причине могут остановить на блокпосту, ограбить и забрать в плен, можно попасть под обстрел.

– Куча блокпостов и неадекватных военных, которые могут открыть огонь по авто, могут отобрать авто. Все что угодно, – рассказывают местные жители.

24 марта рядом с украинским флагом, который 1 марта поднял Николай Маслий, появился российский триколор. Но местные жители верят, что Вооруженные силы Украины освободят их город:

— Мы будто замерли, впали в спячку, мы все понимаем и готовы подождать, только скажите мне, сколько?