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Факты / Украина

В Лисичанске и Северодонецке россияне накапливают силы среди местных – Гайдай

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
В Лисичанске и Северодонецке россияне накапливают силы среди местных – Гайдай

В захваченных российской армией Северодонецке и Лисичанске оккупанты накапливают силы среди местных.

Они проводят ротацию, привлекая жителей городов. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— Как это происходит? Мужчину приглашают на работу, например в водоканал, а через несколько дней он вместо первых денег получает повестку. Его вызывает “новая родина”. За счет северодончан и лисичан враг пытается преодолеть сопротивление украинских бойцов, чтобы завершить выполнение хотя бы какой-то задачи.

Ожидаем очередного усиления с их стороны. Воевать на равных условиях они не в состоянии, пятикратное преимущество использовать тоже. Когда оно десятикратное и разрешено стирать с лица земли большие города – что-то получается, — объяснил он.

В Лисичанске и Северодонецке россияне накапливают силы среди местных – Гайдай / 3 фотографии

Сергей Гайдай добавил, что россияне так и не вышли на границу Луганской области. Захватить автосообщение из Лисичанска в Бахмут им не удается уже третий месяц.

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По словам Гайдая, оккупанты контролируют только те участки, с которых украинские военные отошли на новые оборонительные позиции. Пока держали Лисичанск, ни одним метром этой дороги враг не владел. Поэтому для них это очередная “большая битва”.

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Фото: Сергей Гайдай

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