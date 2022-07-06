Июль, 06 в 11:37

В оккупированном российскими войсками Лисичанске осталось до 15 тыс. человек, в Северодонецке – ориентировочно 8 тыс. человек.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

— Можно сказать, что, конечно, хотелось сработать в ноль, чтобы вообще никого не осталось и можно было не переживать о том, что люди погибают. Потому что гибли дети, женщины, беременные, и мужчины — все гибли. Так что хотелось максимально отработать, но мы эвакуировали, именно мы, а не то, что люди самостоятельно уезжали, около 50 тыс. человек, — отметил он.

Сергей Гайдай объяснил, что 50 тыс. человек удалось вывезти из той части, где заняли линию обороны наши военные. Она была построена через населенные пункты Кременная-Рубежное-Северодонецк-Лисичанск-Золотое, Горское-Попасная.

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Суммарно там проживало примерно 330-340 тыс. человек, потому что три города были большие: Рубежное, Лисичанск и Северодонецк.

Эвакуировать удалось 50 тыс. человек, а в целом более 300 тыс. выехали из Луганщины от 24 февраля.

Фото: Сергей Гайдай