Липень, 07 в 9:33

У захоплених російською армією Сєвєродонецьку і Лисичанську окупанти накопичують сили серед місцевих.

Вони проводять ротацію, залучаючи жителів міст. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Як це відбувається? Чоловіка запрошують на роботу, наприклад у водоканал, а через кілька днів він замість перших грошей отримує повістку. Його викликає “нова батьківщина”. За рахунок сєвєродончан і лисичан ворог намагається подолати спротив українських бійців, щоб завершити виконання хоча б якогось завдання. Очікуємо на чергове посилення з їхнього боку. Воювати на рівних умовах вони не в змозі, п’ятикратну перевагу використати теж. Коли вона десятикратна і дозволено стирати із лиця землі великі міста – щось виходить, – пояснив він.

У Лисичанську та Сєвєродонецьку росіяни накопичують сили серед місцевих – Гайдай / 3 фотографии

Сергій Гайдай додав, що росіяни так і не вийшли на межу Луганської області. Захопити автосполучення з Лисичанська до Бахмута їм не вдається вже третій місяць.

Зараз дивляться

За словами Гайдая, окупанти контролюють лише ті ділянки, з яких українські військові відійшли на нові оборонні позиції. Допоки тримали Лисичанськ, жодним метром цієї дороги ворог не володів. Тому для них це чергова “велика битва”.

Фото: Сергій Гайдай