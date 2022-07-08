Липень, 08 в 20:23

Зустріч міністрів закордонних справ Великої двадцятки (G20) продемонструвала консенсус щодо вимог до Росії зняти блокаду експорту зерна з України.

Про це 8 липня пише Reuters із посиланням на неназваного західного чиновника, який був присутній на зустрічі.

– Ми сподіваємося, результатом цієї зустрічі стане те, що Росія побачить, наскільки широко поширений консенсус щодо необхідності досягнення прогресу щодо зернового питання, – сказав чиновник.

Він додав, що це показує цінність скликання G20, але ще доведеться з’ясувати, чи це призведе до змін.

Зараз дивляться

Цього року зустріч міністрів Групи двадцяти не завершилася заключним спільним комюніке та спільним фото міністрів-учасників зустрічі. Глави МЗС країн Великої сімки (G7) влаштували бойкот главі зовнішньополітичного відомства РФ Сергію Лаврову, відмовившись також приходити з ним на спільну вечерю.