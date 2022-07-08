Июль, 08 в 18:27

На территории Херсонской области горит, вероятно, еще один склад российских оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Хлань.

Он отметил, что речь идет о пожаре на заводе Полимер, который находится на западе Херсонской области.

Сейчас смотрят

– По предварительной информации, горит завод Полимер в Киселевке, в котором, вероятно, находился склад российских военных, – написал Сергей Хлань.

Причины возгорания не уточняются. Также неизвестно, стало ли это атакой ВСУ.

Напомним, утром 8 июля на временно оккупированных территориях Новой Каховки Херсонской области и Шахтерска Донецкой области снова раздались взрывы на российских складах боеприпасов.

В последние две недели Вооруженные силы Украины начали уничтожать российские склады боеприпасов, в частности, используя американские РСЗО HIMARS. По состоянию на вечер 8 июля уничтожено уже около 20 российских складов боеприпасов в Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Источник: Sergey Khlan