Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

На Херсонщине горит завод, где находился склад оккупантов

Илья Нежигай, редактор ленты
Требует проверки
вибух
Фото: Depositphotos

На территории Херсонской области горит, вероятно, еще один склад российских оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Хлань.

Он отметил, что речь идет о пожаре на заводе Полимер, который находится на западе Херсонской области.

Сейчас смотрят

– По предварительной информации, горит завод Полимер в Киселевке, в котором, вероятно, находился склад российских военных, – написал Сергей Хлань.

Причины возгорания не уточняются. Также неизвестно, стало ли это атакой ВСУ.

Напомним, утром 8 июля на временно оккупированных территориях Новой Каховки Херсонской области и Шахтерска Донецкой области снова раздались взрывы на российских складах боеприпасов.

В последние две недели Вооруженные силы Украины начали уничтожать российские склады боеприпасов, в частности, используя американские РСЗО HIMARS. По состоянию на вечер 8 июля уничтожено уже около 20 российских складов боеприпасов в Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Читайте
Очередной перелом произошел: Жданов рассказал, когда начнется контрнаступление ВСУ

Источник: Sergey Khlan

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка