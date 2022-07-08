Июль, 08 в 6:19

Утром 8 июля в двух временно оккупированных городах Украины прогремели взрывы.

Речь идет о Новой Каховке Херсонской области и Шахтерске Донецкой области.

Сообщается, что в обоих городах горят склады боеприпасов российских захватчиков.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 135-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.