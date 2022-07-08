В двух оккупированных городах вспыхнули склады боеприпасов
Требует проверки
Утром 8 июля в двух временно оккупированных городах Украины прогремели взрывы.
Речь идет о Новой Каховке Херсонской области и Шахтерске Донецкой области.
Сообщается, что в обоих городах горят склады боеприпасов российских захватчиков.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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