Июль, 06 в 21:01

Успешные удары HIMARS по российским складам являются очередным переломным этапом в российко-украинской войне.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов на своем Youtube канале.

Его спросили, является ли переломом в войне использование американских HIMARS для ударов по складам с боеприпасами российских сил. Ему также поставили уточняющие вопросы, насколько эти удары ВСУ являются критическими для армии РФ, сколько потребуется времени для восстановления запасов и можно ли считать это началом стратегического перелома в войне.

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В ответ на это Жданов напомнил, что по состоянию на 5 июля были уничтожены уже 19 складов с боеприпасами ВС РФ на оккупированных территориях Украины.

По поводу вопроса о переломе в войне, военный эксперт ответил утвердительно.

— В принципе да. Можно считать это не началом перелома, потому что начало перелома в войне было, когда мы разгромили российские войска под Киевом и они были вынуждены быстро отступить для сосредоточения усилий на одном направлении. Вот это начало коренного перелома. Россияне поняли, что блицкрига не будет, будет тяжелая война и для того, чтобы добиться успеха, необходимо сосредоточиться на одном направлении, — объяснил он.

В свою очередь, Олег Жданов отметил, что успешные атаки ВСУ по складам оккупантов при применении HIMARS являются “очередным этапом коренного перелома”.

— С увеличением количества РСЗО дальнего действия мы будем наращивать огневую мощь и будем двигаться к паритету огневых возможностей между ВС РФ и ВСУ. Когда паритет будет достигнуть, дальше пойдет перелом в нашу сторону. Это и будет окончанием коренного перелома в ходе этой войны. После достижения огневого преимущества, можно будет говорить о контрнаступательных действиях, — сказал военный эксперт.

По его словам, данный переломный этап в войне является “очень важным” и “очень эффективным”.

— За две недели применения — почти 20 складов с боеприпасами. Ущерб неоценимый, потому что некоторые склады накапливались годами (речь о тех складах, которые находились на оккупированных территориях — Хрустальный, Горловка, Донецк). Там годами накапливалась техника, вооружение, военно-техническое имущество и, конечно же, боеприпасы. Которые они (россияне, — Ред.) везли эшелонами. А теперь это все надо везти с колес, — сказал Жданов.

Он добавил, что российская артиллерия в ближайшие один-два дня израсходует войсковые боекомплекты, которые возят с собой, а дальше — придется ждать, пока привезут. Но, как отмечает Жданов, открытым остается вопрос о том, куда будут привезены эти боеприпасы, ведь ВСУ умеют встречать боеприпасы на дорогах.

— Они будут пытаться подвезти боеприпасы, а мы будем уничтожать колонны. Колоны уничтожать мы умеем, вспомните первую половину марта, сколько было уничтожено российской техники в похожих колонах, — резюмировал военный эксперт.

Ранее Жданов объяснял, что на данном этапе войны резервные силы Украины проходят подготовку за границей, чтобы потом с новыми силами пойти в контрнаступление.

Источник: Олег Жданов