Липень, 08 в 18:27

На території Херсонщини горить, імовірно, ще один склад російських окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник голови обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

Він зазначив, що йдеться про пожежу на заводі Полімер, що на заході Херсонської області.

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– За попередньою інформацією, горить завод Полімер у Киселівці, в якому, ймовірно, знаходився склад російських військових, — написав Сергій Хлань.

Причини займання не уточнюються. Також невідомо, чи це стало атакою ЗСУ.

Нагадаємо, зранку 8 липня на тимчасово окупованих територіях Нової Каховки Херсонської області та Шахтарська Донецької області знов пролунали вибухи на російських складах боєприпасів.

Протягом останніх двох тижнів Збройні сили України почали знищувати російські склади боєприпасів, зокрема, використовуючи американські РСЗВ HIMARS. Станом на вечір 8 липня знищено близько 20 російських складів боєприпасів у Херсонській, Запорізькій, Харківській, Луганській та Донецькій областях.

Джерело: Sergey Khlan