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Факты / Украина

Приват24 временно не будет работать — дата и причина

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Приват24 временно не будет работать — дата и причина

В ночь на 10 июля из-за проведения регламентных работ временно не будут работать сервисы в Приват24.

— Сегодня ночью (10 июля с 00.00 до 5.00) проводим регламентные работы с Приват24. В настоящее время сервисы будут временно недоступны как в приложении, так и в web-версии Приват24. Мы специально выбрали выходной, чтобы поработать над безопасной и качественной работой сервисов, пока вы отдыхаете. Извините за временные неудобства и благодарим за понимание!, — говорится в сообщении банка.

Ранее в пресс-службе ПриватБанка сообщали, что банк будет блокировать карты с оборотом более 500 тыс. грн без подтверждения источников средств.

Источник: ПриватБанк

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