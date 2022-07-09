Приват24 временно не будет работать — дата и причина

Июль, 09 в 19:41

В ночь на 10 июля из-за проведения регламентных работ временно не будут работать сервисы в Приват24.

— Сегодня ночью (10 июля с 00.00 до 5.00) проводим регламентные работы с Приват24. В настоящее время сервисы будут временно недоступны как в приложении, так и в web-версии Приват24. Мы специально выбрали выходной, чтобы поработать над безопасной и качественной работой сервисов, пока вы отдыхаете. Извините за временные неудобства и благодарим за понимание!, — говорится в сообщении банка.

Ранее в пресс-службе ПриватБанка сообщали, что банк будет блокировать карты с оборотом более 500 тыс. грн без подтверждения источников средств.

Источник: ПриватБанк