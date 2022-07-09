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Факти / Україна

Приват24 тимчасово не працюватиме – дата та причина

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Приват24 тимчасово не працюватиме – дата та причина

У ніч проти 10 липня через проведення регляментних робіт тимчасово не працюватимуть сервіси в Приват24.

– Сьогодні вночі (10 липня від 00.00 до 5.00) проводимо регламентні роботи з Приват24. У цей час сервіси будуть тимчасово недоступні як в додатку, так і у web-версії Приват24. Ми спеціально обрали вихідний, щоб попрацювати над безпечною і якісною роботою сервісів, поки ви відпочиваєте. Вибачте за тимчасові незручності і дякуємо за розуміння!, – йдеться у повідомленні банку.

Раніше у прес-службі Приватбанку повідомляли, що банк блокуватиме картки з оборотом понад 500 тис. грн без підтвердження джерел коштів.

Джерело: ПриватБанк

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