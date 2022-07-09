Зеленский уволил с должности главы Херсонской ОГА Геннадия Лагуту

Июль, 09 в 18:50

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Геннадия Лагуту с должности главы Херсонской ОГА согласно поданному им заявлению.

-Уволить Лагуту Геннадия Николаевича с должности главы Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению, — говорится в соответствующем указе.

Теперь временно исполнять его обязанности на должности главы Херсонской ОГА будет Дмитрий Бутрий.

Соответствующие указы датированы 9 июля и размещены на сайте главы государства.

Сейчас смотрят

Бутрий с января 2019 занимал должность первого заместителя главы Херсонской ОГА.

Напомним, что утром 9 июля появилась информация о взрывах в оккупированном Херсоне. Впоследствии стало известно, что под областным центром горят и детонируют склады оккупантов.

Источник: Президент Украины