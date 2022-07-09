Так долго и громко еще не взрывалось: под Херсоном почти 3 часа детонируют склады РФ
Утром 9 июля появилась информация о взрывах в оккупированном Херсоне.
Впоследствии стало известно, что под областным центром горят и детонируют склады оккупантов.
Обновлено в 10.59. Мощные звуки раздались около 08.00. Детонация продолжается до сих пор, отметил в эфире национального телемарафона первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
– Так долго и громко еще не взрывалось. Подтверждено уничтожение военной инфраструктуры россиян. Вероятно, там был большой склад боеприпасов.
К счастью, нет подтверждения, что кто-то из местных жителей пострадал, – сказал Юрий Соболевский.
Факт воспламенения вражеских складов с боеприпасами подтвердил советник руководителя областной военной администрации Сергей Хлань.
– Херсонщина. Утро у орков началось с прилета и пожара на складах боеприпасов. Очевидцы в Херсоне сообщают о долговременной детонации, – коротко прокомментировал событие Сергей Хлань.
Такую детонацию впервые видит и слышит и местный журналист Константин Рыженко.
По его словам, даже предыдущие многочисленные взрывы в Чернобаевке Херсонской области не были столь мощными.
В ночь на 9 июля в оккупированном Харцызске Донецкой области и Кадиевке Луганской области также взрывались склады российских захватчиков.
По словам Юрия Соболевского, есть хорошие новости и из Новой Каховки Херсонской области, но первый заместитель главы ОВА предпочитает, чтобы подробности сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Напомним, что только в течение 8 июля украинские военные уничтожили три вражеских склада с боеприпасами на Юге.
Кроме того, армия РФ накануне лишилась 194 своих солдат и 42 единиц техники.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 136-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Сергей Хлань
Фото: Константин Риженко