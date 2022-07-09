Июль, 09 в 10:59

Утром 9 июля появилась информация о взрывах в оккупированном Херсоне.

Впоследствии стало известно, что под областным центром горят и детонируют склады оккупантов.

Сейчас смотрят

Обновлено в 10.59. Мощные звуки раздались около 08.00. Детонация продолжается до сих пор, отметил в эфире национального телемарафона первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

– Так долго и громко еще не взрывалось. Подтверждено уничтожение военной инфраструктуры россиян. Вероятно, там был большой склад боеприпасов. К счастью, нет подтверждения, что кто-то из местных жителей пострадал, – сказал Юрий Соболевский.

Факт воспламенения вражеских складов с боеприпасами подтвердил советник руководителя областной военной администрации Сергей Хлань.

– Херсонщина. Утро у орков началось с прилета и пожара на складах боеприпасов. Очевидцы в Херсоне сообщают о долговременной детонации, – коротко прокомментировал событие Сергей Хлань.

Такую детонацию впервые видит и слышит и местный журналист Константин Рыженко.

По его словам, даже предыдущие многочисленные взрывы в Чернобаевке Херсонской области не были столь мощными.

В ночь на 9 июля в оккупированном Харцызске Донецкой области и Кадиевке Луганской области также взрывались склады российских захватчиков.

По словам Юрия Соболевского, есть хорошие новости и из Новой Каховки Херсонской области, но первый заместитель главы ОВА предпочитает, чтобы подробности сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Напомним, что только в течение 8 июля украинские военные уничтожили три вражеских склада с боеприпасами на Юге.

Кроме того, армия РФ накануне лишилась 194 своих солдат и 42 единиц техники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 136-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Хлань

Фото: Константин Риженко