Июль, 10 в 12:53

В результате удара по пункту управления 49 армии РФ и складе с ракетами к ПВО в Новой Каховке Херсонской области погибли более 100 российских оккупантов.

Такую цифру назвал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

– По предварительным данным, более 100 ликвидированных, около 200 раненых. Половина из них – тяжелые, часть не выживет, – написал он в Twitter.

— Новая Каховка, Херсонская область. Сейчас смотрят — Вчерашний удар по пункту управления 49 армии, ПВО, и складам с ракетами к ПВО. По предварительным данным, свыше ста уничтоженных, около 200 раненых, половина из которых — тяжёлые, часть из которых не выживет. pic.twitter.com/GcFmy02c1M — Arestovych (@arestovych) July 10, 2022

Напомним, на южном фронте украинские военные уничтожили четыре склада с российскими боеприпасами, 58 оккупантов и 18 единиц техники. Об этом 10 июля сообщило оперативное командование Юг.

В целом с начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали около 37 300 российских оккупантов. За прошедшие сутки уничтожили еще 100 захватчиков.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины превысили 1,6 тыс. танков. Также украинские военные уже сбили 217 вражеских самолетов и 188 вертолетов.