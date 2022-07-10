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Факты / Украина

Более 100 ликвидированных: Арестович об ударе по складам оккупантов в Новой Каховке

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Более 100 ликвидированных: Арестович об ударе по складам оккупантов в Новой Каховке

В результате удара по пункту управления 49 армии РФ и складе с ракетами к ПВО в Новой Каховке Херсонской области погибли более 100 российских оккупантов.

Такую цифру назвал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

– По предварительным данным, более 100 ликвидированных, около 200 раненых. Половина из них – тяжелые, часть не выживет, – написал он в Twitter.

Напомним, на южном фронте украинские военные уничтожили четыре склада с российскими боеприпасами, 58 оккупантов и 18 единиц техники. Об этом 10 июля сообщило оперативное командование Юг.

В целом с начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали около 37 300 российских оккупантов. За прошедшие сутки уничтожили еще 100 захватчиков.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины превысили 1,6 тыс. танков. Также украинские военные уже сбили 217 вражеских самолетов и 188 вертолетов.

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