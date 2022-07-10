Июль, 10 в 7:18

На южном фронте украинские военные уничтожили четыре состава с российскими боеприпасами, 58 оккупантов и 18 единиц техники.

Об этом сообщило оперативное командование Юг.

— Враг не досчитается 58 оккупантов, двух гаубиц Мста-Б, автоматизированной станции постановки препятствий, трех единиц бронированной и 12 – автомобильной техники. Также уничтожены четыре склада боеприпасов — один в Николаевской области, остальные — в Херсонской области. Окончательные потери противника уточняются, – отметили в ОК Юг.

Также они рассказали, что противник продолжает ведение боевых действий с занятых позиций. В связи с большими потерями за последнюю неделю наблюдается значительное ухудшение морально-психологического состояния в подразделениях российских войск в Херсонской области.

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Российские захватчики 9 июля нанесли один ракетный и один авиационный удар: семь ракет выпустили из Смерча по поселку Радушное Криворожского района, а вертолетом Ка-52 ударили по урочищу Плотницкому.

В то же время ВСУ нанесли два огневых удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов противника в районе Чернобаевки. Объем потерь захватчиков уточняется.

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Источник: ОК Юг

Фото: Генштаб ВСУ