Липень, 10 в 12:53

Внаслідок удару по пункту управління 49 армії РФ і складу з ракетами до ППО у Новій Каховці на Херсонщині знищили понад 100 російських окупантів.

Таку цифру назвав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

– За попередніми даними, понад 100 ліквідованих, близько 200 поранених. Половина з них – важкі, частина не виживе, – написав він у Twitter.

– Новая Каховка, Херсонская область. Зараз дивляться – Вчерашний удар по пункту управления 49 армии, ПВО, и складам с ракетами к ПВО. По предварительным данным, свыше ста уничтоженных, около 200 раненых, половина из которых – тяжёлые, часть из которых не выживет. pic.twitter.com/GcFmy02c1M — Arestovych (@arestovych) July 10, 2022

Нагадаємо, на південному фронті українські військові знищили чотири склади з російськими боєприпасами, 58 окупантів та 18 одиниць техніки. Про це 10 липня повідомило оперативне командування Південь.

Загалом від початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували близько 37 300 російських окупантів. За минулу добу знищили ще 100 загарбників.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України перевищили 1,6 тис. танків. Також українські військові вже збили 217 ворожих літаків і 188 гелікоптерів.