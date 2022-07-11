Закон один для всех. Подоляк отреагировал на заявление Ахметова о выходе из медиабизнеса

Июль, 11 в 19:39

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал решение бизнесмена Рината Ахметова вывести свою компанию из медиабизнеса “достойным примером”.

— Ключевая черта зрелых государств – обязательность выполнения законов. Закон о деолигархизации – начало новой страницы в отношениях государства и бизнеса. Отношениях, основанных на прозрачности и отказе от кулуарщины. Сегодня есть достойный пример от группы СКМ — закон один для всех, — написал он на своей официальной странице в Twitter.

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Напомним, что украинский миллиардер Ринат Ахметов заявил, что вынужден вывести свою инвесткомпанию SCM из медийного бизнеса.

По его словам, на этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий своих каналов, лицензий печатных медиа в Украине. Также прекратится деятельность онлайн-медиа МГУ.

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Источник: Михаил Подоляк

Фото: Офис президента