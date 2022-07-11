Закон один для всіх. Подоляк відреагував на заяву Ахметова про вихід з медіабізнесу

Липень, 11 в 19:39

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав рішення бізнесмена Ріната Ахметова вивести свою компанію з медіабізнесу “гідним прикладом”.

– Ключова риса зрілих держав — обов‘язковість виконання законів. Закон про деолігархізацію — початок нової сторінки у відносинах держави та бізнесу. Відносинах, заснованих на прозорості та відмові від кулуарщини. Сьогодні маємо гідний приклад від групи СКМ — закон один для всіх, написав він на своїй офіційній сторінці у Twitter.

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Нагадаємо, що український мільярдер Рінат Ахметов заявив, що змушений вивести свою інвесткомпанію SCM з медійного бізнесу.

За його словами, цього тижня Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів, ліцензій друкованих медіа в Україні. Також припиниться діяльність онлайн-медіа МГУ.

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Джерело: Михайло Подоляк

Фото: Офіс президента