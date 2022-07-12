Июль, 12 в 9:56

В районе Шахтерска Донецкой области ликвидировали представителей командования РФ.

Их гибель Центр стратегических коммуникаций ВСУ подтвердил 12 июля.

Согласно данным СтатКома ВСУ, все заместители командира 106 воздушно-десантной дивизии РФ, кроме одного, погибли после огневого поражения HIMARS.

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Еще один заместитель командира с позывным Барсук находится в тяжелом состоянии.

12 июля погиб и начальник службы РАО 58а (воинская часть 47084 Владикавказа) Южного военного округа ВС РФ Валентин Данилов.

– ВСУ – первая армия мира, заставляющая оккупантов прибегать к “жестам доброй воли”, – отметили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 139-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Центр стратегических коммуникаций ВСУ