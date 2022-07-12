После ударов HIMARS: в Шахтерске погибли представители командования РФ
В районе Шахтерска Донецкой области ликвидировали представителей командования РФ.
Их гибель Центр стратегических коммуникаций ВСУ подтвердил 12 июля.
Согласно данным СтатКома ВСУ, все заместители командира 106 воздушно-десантной дивизии РФ, кроме одного, погибли после огневого поражения HIMARS.
Еще один заместитель командира с позывным Барсук находится в тяжелом состоянии.
12 июля погиб и начальник службы РАО 58а (воинская часть 47084 Владикавказа) Южного военного округа ВС РФ Валентин Данилов.
– ВСУ – первая армия мира, заставляющая оккупантов прибегать к “жестам доброй воли”, – отметили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.
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Источник: Центр стратегических коммуникаций ВСУ