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Факти / Україна

Після ударів HIMARS: у Шахтарську загинули представники командування РФ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
російські військові
Фото: Depositphotos

У районі Шахтарська Донецької області ліквідували представників командування РФ.

Їхню загибель Центр стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердив 12 липня.

За даними СтатКому ЗСУ, всі заступники командира 106 повітряно-десантної дивізії РФ, окрім одного, загинули після вогневого ураження HIMARS.

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Ще один заступник командира із позивним Барсук перебуває у важкому стані.

12 липня загинув і начальник служби РАО 58а (військова частина 47084 Владикавказу) Південного військового округу ЗС РФ Валентин Данилов.

– ЗСУ – перша армія світу, що змушує окупантів до “жестів доброї волі”, – зазначили в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 139-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій ЗСУ

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