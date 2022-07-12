Июль, 12 в 20:43

В России прорабатывают вопросы присоединения уже захваченных украинских территорий в состав РФ.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, оккупантам не удалось полностью захватить Украину, поэтому они сейчас на законодательном уровне хотят присоединить то, что уже завоевали.

Сейчас смотрят

Как такое присоединение должно происходить – будет понятно позже.

— У нас есть информация о том, что и в законодательном органе РФ, и в правительстве, и в других структурах сейчас активно прорабатываются все вопросы, связанные с возможной интеграцией временно оккупированных территорий в Российскую Федерацию — в политическом плане, экономическом и территориальном. Как это будет происходить, мы посмотрим ближе к осени. 11 сентября – это единственный день голосования, — сказал Вадим Скибицкий.

В разведке отмечают, что мероприятия, проводимые оккупантами в Донецкой, Херсонской, Луганской областях, свидетельствуют о подготовке к так называемым референдумам.

Кроме того, в РФ готовятся законодательно упростить процедуру получения гражданства или присоединение территории к России.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия 11 сентября готовит проведение так называемых референдумов на временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожских областях.

Персональные данные избирателей российские оккупанты могут использовать для организации так называемого референдума.