Липень, 12 в 20:43

В Росії пропрацьовують питання щодо приєднання вже захоплених українських територій до складу РФ.

Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

За його словами, окупантам не вдалося повністю захопити Україну, тому вони зараз на законодавчому рівні хочуть приєднати те, що вже завоювали.

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Як таке приєднання має відбуватися – буде видно пізніше.

– Ми маємо інформацію про те, що і в законодавчому органі РФ, і в уряді, і в інших структурах зараз активно опрацьовуються всі питання, які пов’язані з можливою інтеграцією тимчасово окупованих територій до Російської Федерації — в політичному плані, економічному і територіальному. Як це буде відбуватися, ми подивимося ближче до осені. 11 вересня — це єдиний день голосування, – сказав Вадим Скібіцький.

У розвідці зазначають, що ті заходи, які окупанти проводять в Донецькій, Херсонській, Луганській областях, свідчать про підготовку до так званих референдумів.

Крім того, в РФ готуються законодавчо спростити процедуру отримання громадянства чи приєднання території до Росії.

Раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що РФ готується 11 вересня провести так звані референдуми на тимчасово окупованих територіях у Херсонській та Запорізьких областях.

Персональні дані виборців російські окупанти можуть використати для організації так званого референдуму.