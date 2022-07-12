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Факты / Украина

Еще один госорган: в Украине создадут Службу защиты критической инфраструктуры

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Кабмин

12 июля на очередном заседании правительства было принято постановление Кабинета министров Украины О создании государственной службы защиты критической инфраструктуры и обеспечении национальной системы устойчивости Украины.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

— Правовыми основаниями для разработки проекта данного постановления являются требования Закона Украины О критической инфраструктуре. Новосозданный центральный орган исполнительной власти будет иметь специальный статус, деятельность которого будет направляться и координироваться Кабинетом министров Украины. Он будет обеспечивать формирование и реализацию государственной политики в сфере защиты критической инфраструктуры и обеспечения национальной системы устойчивости, – написал он в Telegram.

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По словам Немчинова, такая служба необходима для создания, внедрения, развития и обеспечения функционирования национальной системы защиты критической инфраструктуры Украины. К ней относятся объекты или системы, их части и их совокупность, которые важны для экономики, национальной безопасности и обороны, нарушение функционирования которых может нанести вред жизненно важным национальным интересам.

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Источник: Олег Немчинов

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